حتى مايو المقبل.. بوتين : إجراءات الحجر الصحي ضرورية لمنع انتشار كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استمرار إجراءات الحجر الصحي حتى شهر مايو المقبل أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي اليوم، إنه “تم تمديد الإجراءات الاحترازية الخاصة، وترتيبات الحجر الصحي في البلاد حتى نهاية شهر أبريل الحالي من أجل منع انتشار عدوى فيروس كورونا، وهكذا يرى المختصون، وستتبع السلطات هذه التعليمات بالتأكيد”.

وأضاف أن “جميع الأعمال ستنطلق بناءً على هذا، مع ضمان الأولويات الأساسية وهي حياة وصحة المواطنين الروس”.

وسجلت روسيا اليوم 4149 إصابة بفيروس كورونا، بينها 34 حالة وفاة و281 شفاء، وتم رصد 2923 إصابة في العاصمة موسكو، وبينها 20 حالة وفاة.

وقرر الرئيس الروسي، تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها يوم الإثنين الماضي بسبب تفشي الفيروس في عموم البلاد حتى 30 أبريل الحالي.