حتى الخامسة مساء.. البنك الزراعي يمد مواعيد العمل بجميع الفروع ساعة إضافية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أنه تقرر مد مواعيد العمل بجميع وحدات

مد مواعيد العمل في البنك الزراعي المصري

، سواء فروع، قطاعات، مناطق، مركز رئيسي، لمدة ساعة إضافية حتى الساعة 5 مساء.

وأضافت المصادر أنه سيتم استقبال العملاء بالفروع حتى الساعة الرابعة مساء وذلك من الأحد إلى الخميس حتى نهاية عام 2023.

وأفادت المصادر بأن القرار يأتي حرصا من

على تحقيق المستهدفات والانتظام في عملية الاختبارات لتشغيل المنظومة البنكية التكنولوجية الجديدة (Fiancle).

وذكرت المصادر أنه يتم الالتزام بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد 11 يونيو 2023.

وكان البنك الزراعي افتتح فرعا جديدا وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء، بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.