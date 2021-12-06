حتى الآن .. الزراعة : تحصين 4.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و138 ألف و 389 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ” مليون 132 ألف و 605 رأس أبقار، 632 ألف و 212 رأس جاموس، 328 ألف و 128 رأس أغنام، 45 ألف و 444 رأس ماعز” حتى 4 ديسمبر الحالي.



وتحصين 2 مليون و 72 ألف و 58 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” مليون و 77 ألف و 727 رأس أبقار، 624 ألف و443 رأس جاموس، 323 ألف و 728 رأس أغنام، 45 ألف و 44 رأس ماعز، 1116 راس جمال حتى 4 ديسمبر أيضًا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.