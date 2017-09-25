حبيشة يشارك الهجرة في حملة التوعية بمخاطر غير الشرعية

ولاء البري: يشارك النجم محمد رمضان اليوم الثلاثاء، في حملة التوعية التي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بمحافظة البحيرة، تنظم وزارة الهجرة مؤتمرا لمكافحة الهجرة الغير شرعية تحت عنوان "قبل ما تهاجر فكر وشاور" لدعم جهود الوزارة وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير

ولاء البري:

يشارك النجم محمد رمضان اليوم الثلاثاء، في حملة التوعية التي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بمحافظة البحيرة، تنظم وزارة الهجرة مؤتمرا لمكافحة الهجرة الغير شرعية تحت عنوان “قبل ما تهاجر فكر وشاور” لدعم جهود الوزارة وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج انها ستقوم بإطلاق عدد من المبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، وأنها ستدير معهم حوارا مفتوحا، ووجهت الشكر للفنان محمد رمضان علي حسه الوطني ودعمه لجهود الوزارة في توعية الشباب.

كما يشارك في المؤتمر المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام، واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد، والبرلمانية أمل زكريا قطب بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.