حبس 8 من ألتراس أهلاوي 15 يوما في أحداث شغب أستاد القاهرة

نجوى عبد العزيز:قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 عناصر من رابطة "أولتراس أهلاوي"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، اخرين في اتهامهم بأحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة "الأهلي ومونانا الجابوني" فى الدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة، الثلاثاء الماضي ليرتفع عدد المقبوض إليهم إلى 8 متهمي

نجوى عبد العزيز:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 عناصر من رابطة “أولتراس أهلاوي”، 15 يوما على ذمة التحقيقات، اخرين في اتهامهم بأحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة “الأهلي ومونانا الجابوني” فى الدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة، الثلاثاء الماضي ليرتفع عدد المقبوض إليهم إلى 8 متهمين.

ووجهت النيابة لهم، اتهامات “استعراض القوة، وإثارة الشغب، وإحداث العنف، والإتلاف العمد، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والاتلاف العمدي للممتلكات العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، كما وجهت النيابة لبعضهم الانضمام لجماعة محظورة.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين عقب انتهاء المباراة؛ حيث دخل عدد من الأولتراس إلى الاستاد؛ لحضور المباراة المذكورة، بالمخالفة للأعداد التى حددها الأمن بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلَّف نيابة أمن الدولة، بالتحقيق في أحداث شغب تلك المباراة.وتم التحقيق معهم على مدار اليومين الماضيين.