حبس 4 من قيادات بوزارة التموين في قضية رشوة 4 أيام

نجوى عبد العزيزأمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الأربعاء، بحبس 4 مسئولين بوزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.واسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحا

نجوى عبد العزيز

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الأربعاء، بحبس 4 مسئولين بوزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

واسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.