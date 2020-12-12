سيـــاســة

حبس 2 من أصحاب السوابق 4 أيام بالإسكندرية قتلا وأصابا 3 أشخاص

تلقت النيابة العامة إخطارًا من النجدة بحي مينا البصل بمحافظة الإسكندرية بوفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين على إثر تعدي متهمينِ من أصحاب السوابق الجنائية عليهما ضربًا
المال - خاص 9:10 م, السبت, 12 ديسمبر 20 9:10 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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قررت النيابة العامة بحبس المتهمين من أصحاب السوابق الجنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لتعدييهما 3 أشخاص بالإسكندرية، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 2 من المجنى عليهم، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من النجدة بحي مينا البصل بمحافظة الإسكندرية بوفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين على إثر تعدي متهمينِ من أصحاب السوابق الجنائية عليهما ضربًا بما أحرز كلٌّ منهما من سلاح أبيض.

وسألت «النيابة العامة» أحد المجني عليهم -شقيق الـمُتوفَّى- فقرر أن والدة المتهميْنِ تُوفِّيَت يوم الواقعة فانتابتهما حالة من الغضب حزنًا عليها وخرجا على أثرها للشارع محل سكنهما يصرخان ويتعديان بالسبِّ على أهالي المنطقة -وهو ذات ما أكده شقيقا المتهميْنِ حال سؤالهما- وتوجَّهَا صوب الـمُتوفَّى فكبَّله أحدهما بينما تعدى عليه الثاني بسكين أحرزه، وذلك بعد أن أتلفا بعض منقولات حانوته، وتدخل شقيق المتوفى بدوره للذَّوْد عنه، فتعدى عليه المتهمان فأحدثا إصابته، ولم تتمكن من سؤال المجني عليه الثاني لسوء حالته الصحية.

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وبمناظرة «النيابة العامة» جثمان المتوفى تبينته لرجل في العقد السادس من العمر مصابًا بجرح بمنطقة البطن وآخر بالرقبة، وانتقلت «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الواقعة، وسألت أربعة شهود أكدوا ذات الرواية السابقة، وأوضحوا أن المتهميْنِ تعدَّيا على المجني عليه الثالث بمجرد رؤيته بمحل الواقعة، كما أضاف اثنان منهم علمهما بسابق خلافات من سنين مضت بين المجني عليهم وبين المتهمينِ كانت والدتهما تحول دون احتدامها.

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وباستجواب المتهمينِ أنكرا ما نُسب إليهما من اتهام وأقرَّا بنشوب خلافات سابقة بينهما وبين اثنين من المجني عليهم.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت «الطب الشرعي» بتشريح جثمان المتوفى وفحص حالة المصابين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

ولم تقف التحقيقات على أن تعدي المتهمين على المجني عليهم كان بوازعٍ ديني أو طائفي، ورجَّحت أن الواقعة باعثها غضب المتهمين لوفاة والدتهما وفاة طبيعية، وما كان بينهما وبين المجني عليهم من خلافات سابقة على النحو السالف عرضه، وجارٍ استكمالها.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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