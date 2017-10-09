حبس 12 متهما في خلية الهرم سنة

نجوى عبد العزيز:قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة جميع المعروضين عليها بجلسة اليوم في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الهرم" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وألزمتهم بالمصاريف لأهانتهم هيئة ا

نجوى عبد العزيز:

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة جميع المعروضين عليها بجلسة اليوم في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “خلية الهرم” بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وألزمتهم بالمصاريف لأهانتهم هيئة المحكمة.

كما قررت تجديد حبسهم لمدة 45 يوماً علي ذمة القضية، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.