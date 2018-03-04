حبس ياسمين النرش 3 سنوات في قضية التعدى على ضابط

نجوى عبد العزيز قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لياسمين النرش، والمعروفة بـ«سيدة المطار» في قضية التعدي على ضابط بمطار القاهرة، وحيازة مخدرات.وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، الصادر في أ



نجوى عبد العزيز



قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لياسمين النرش، والمعروفة بـ«سيدة المطار» في قضية التعدي على ضابط بمطار القاهرة، وحيازة مخدرات.

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، الصادر في أكتوبر 2015، بسجنها 4 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه في القضية المتهمة فيها بحيازة مخدرات، والتعدي على ضابط شرطة، وقررت إعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، أخلت سبيل “ياسمين النرش”، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد قبول تظلمها على حبسها 4 سنوات.