حبس نبيه الوحش 3 سنوات لتحريضه على اغتصاب الفتيات

نجوى عبد العزيز: قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس 3 سنوات للمحامي نبيه الوحش، وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بالتحريض على التحرش بالفتيات، وإذاعة أخبار تسبب تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمواطنين، والمعروفة إعلاميا بتصريح "اغتصاب فتيات البنطلونات الممزق

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس 3 سنوات للمحامي نبيه الوحش، وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بالتحريض على التحرش بالفتيات، وإذاعة أخبار تسبب تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمواطنين، والمعروفة إعلاميا بتصريح “اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة، وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة المحامي نبيه الوحش إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية.

كشفت أقوال مقدمي البلاغات، أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2017، وبمشاهدتهم برنامج تليفزيوني استضاف نبيه الوحش، لمناقشة مشروع قانون لتعديل مكافحة أعمال الدعارة، فوجئوا بالمتهم يردد هتافات قائلا “البنت اللي مش بتحافظ على نفسها وتدعو الناس أنها تعاكسها ولابسة بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني”، التي من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم مواقعة النساء، وهتك عرضهن والتحرش بهن مما يؤدي للإخلال بالأمن العام والسلام الاجتماعي والإساءة للبلاد.

باستدعاء المتهم للتحقيق في جلسة 22 نوفمبر الجاري أمام المستشار شادى البرقوقي، تم توجيه الاتهامات له، وأقر أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2017، تم استضافته في برنامج انفراد المذاع على قناة العاصمة، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به إحدى نائبات البرلمان، بشأن تعديل قانون مكافحة أعمال الدعارة.وأثناء اللقاء أبدى رأيه بضرورة تجريم ارتداء النساء للملابس الإباحية، فاعترض بعض الحضور على ذلك باعتبارها تتعارض مع الحريات الشخصية، مما أثار حفيظته وردد تعقيبا على ذلك عبارة “البنت اللي بنطلونها مقطع من الخلف التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي”، مضيفا أنه يقصد بذلك تحذير وتخويف النساء من ارتداء تلك الملابس.