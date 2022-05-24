حبس «مستريحة» جمعت 4.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في حدائق أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على أكثر من 4,5 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عدد من المواطنين بشأن حصول ربة منزل”شهرتها أم إبراهيم”، سابق اتهامها في 5 قضايا “تبديد، نصب”، ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية “نصب واستيلاء على مبالغ مالية”، على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها بمجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح، إلا أنها تعثرت في سداد الأرباح منذ عام والتي بلغت 4 ملايين و502 ألف جنيه مصري، وأنها تركت محل إقامتها خشية، ضبطها وملاحقة الأهالي لها.

وحددت مكان اختباء المذكورة بأحد الشقق السكنية بمنطقة المريوطية، بدائرة قسم شرطة الأهرام وأمكن ضبطها.

وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.