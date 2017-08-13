حبس مسؤلين بتموين الفيوم استولوا على 2 مليون جنيه



محمد مجدي:



أصدرت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، أنه وردت معلومات إلي اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجاره الداخلية تفيد قيام مجموعه أشخاص ( 4 مسئولين بإدارة تموين الفيوم – 5 أصحاب مخابز بنطاق محافظتي الفيوم – بني سويف ) كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل، والتربح من مواقعهم الوظيفية عن طريق حجب بطاقات التموين الذكية الصادرة من شركة سمارت، وصرف مستحقاتها لحسابهم الشخصي بدون وجه حق، بدلًا من تسليمها لأصحابها من المواطنين محدودي الدخل، وتمريرها بماكينات أصحاب المخابز بنطاق محافظتي (الفيوم – بني سويف) محققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين واستصدار إذن المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، تم ضبط 4 مسؤلين بإداره تموين الفيوم، و5 من أصحاب المخابز بنطاق محافظتي الفيوم – بني سويف، وبحوزتهم 2069 بطاقة تموينيه ذكية، وعدد 5 ماكينات لصرف السلع التموينية، و3 سيارات حديثة من متحصلات جرائمهم، كما تبين قيامهم ببيع 1138 بطاقة تموين لأحد أصحاب المخابز بناحيه مركز شرطة إهناسيا، مقابل مبالغ ماليه دون مسوغ قانوني .

وقدرت الشركة المسؤلة عن إصدار البطاقات أن المبالغ التي قام المذكورين بالاستيلاء عليها بلغت 2 مليون و110 ألف و792 جنيهاً، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيق.

