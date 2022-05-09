حبس مرتكب واقعة إتلاف السيارات في الغردقة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إحداث شخص لتلفيات “تجريح”، ببعض السيارات المتواجدة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مستخدمًا قطعة زجاجية.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بالبحر الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبالتواصل مع مالكي السيارات ، حضر اثنين منهم واتهما المذكور بالواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.