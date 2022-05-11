حبس مرتكبي واقعة تعديل سيارة لتشبه مركبات الشرطة في السويس

قررت النيابة العامة حبس مالك واقعة تعديل سيارة لتشبه سيارات الشرطة في محافظة السويس، ومالك محل الكماليات على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل شقيق مالك المحل والتحفظ على السيارة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط مالك السيارة و”شقيقين”، مالكي محل لبيع كماليات السيارات لمساعدته فى تعديل السيارة، عقب تداول الواقعة عبر تطبيق “تيك توك”.

ورصدت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” ظهرت خلاله سيارة بدون لوحات معدنية ومُعدلة لتشبه سيارات الشرطة وتجهيزها بسارينه شرطة، ومدون عليها كلمة (police) أثناء خروجها من محل لكماليات السيارات بمحافظة السويس.

وكان المتهم قد قال إنه أجرى بعض التعديلات وإضافة ملصقات تحمل كلمة (police) على جانبي السيارة والكبوت وتجهيزها بسارينة، وذلك بمحل كماليات سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الأربعين، ملك شخصين أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.