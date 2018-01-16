حبس محافظ المنوفية ورجلي أعمال 4 أيام في قضية رشوة

نجوى عبد العزيز قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الثلاثاء، حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد

نجوى عبد العزيز



قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الثلاثاء، حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، لمدة يومين في جلسة تحقيق متصلة، وشكلت فريق تحقيق من أعضاء النيابة، برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، وأسندت إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.