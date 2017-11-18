حبس ماهينور المصري ومعتصم مدحت في التظاهر ضد تيران وصنافير

إيمان عوف قررت محكمة جنح الإسكندرية في الجلسة السادسة لمحاكمة خمسة نشطاء ومحامين من الإسكندرية، حبس المحامية ماهينور المصري ومعتصم مدحت عوض من حزب العيش والحرية لحين جلسة 30 ديسمبر. ويواجه كل من معتصم مدحت "نقابي وعضو حزب العيش والحرية -تحت التأسيس"، وزياد أبو الفضل "عضو حزب العيش وال



إيمان عوف

قررت محكمة جنح الإسكندرية في الجلسة السادسة لمحاكمة خمسة نشطاء ومحامين من الإسكندرية، حبس المحامية ماهينور المصري ومعتصم مدحت عوض من حزب العيش والحرية لحين جلسة 30 ديسمبر.

ويواجه كل من معتصم مدحت “نقابي وعضو حزب العيش والحرية -تحت التأسيس”، وزياد أبو الفضل “عضو حزب العيش والحرية -تحت التأسيس”، وأسماء نعيم “محامية حقوقية وعضو حزب العيش والحرية -تحت التأسيس”، ووليد العماري “محام وعضو حزب الدستور”، وماهينور المصري “محامية حقوقية -الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان”، اتهامات التظاهر ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود تيران و صنافير، وإهانة رئيس الجمهورية وغيرها من الاتهامات.