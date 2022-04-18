حبس فتاة التيك توك حنين حسام 3 سنين وغرامة 200 ألف جنيه

وكان قاضى المعارضات بمحكمة العباسية قد قرر، في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية، وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، رئيس المحكمة، حكمها بإدانة فتاة التيك توك حنين حسام بالحبس 3 سنين وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، وكانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، إحالة المتهمة حنين حسام للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بالاتجار في البشر.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة العباسية قد قرر، في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية، وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق في بث مرئي مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهنّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

وجاء بأمر الإحالة اتهام النيابة العامة لحنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هما المجني عليهما الطفلتان “م. س” و”ح. و” واللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر،

وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي” يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكي الهرم” أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًّا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

نجوى عبد العزيز