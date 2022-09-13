حبس طليق منة عرفة سنة لاتهامه بسب وقذف أشرف زكى وزوجته

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة القاضى سليم سليم بحبس طليق منه عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

قال شعبان سعيد محامي أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا فى مرافعته أمام محكمة الدقى إن محمود حسن علي مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف، وذلك في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

وتابع وقائع السب والقذف التي إعتاد عليها المتهم سالف الذكر، كما اعتاد الظهور في وسائل الأعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين وهو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين.

حضر المحامي وقدم(3) حوافظ مستندات طويت علي الصحيفة المنشور بها عبارات السب والقذف وكذا ما يفيد إعتياد سالف الذكر علي الإساءة وترافع في الموضوع، وقرر أن الواقعة ثابتة وصمم علي طلبته الوارده بتوقيع أقصى عقوبة في مواد الاتهام، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المتقدم.

كتبت نجوى عبد العزيز