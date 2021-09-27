حبس صيدلي يبيع العقاقير المخدرة للنشء والشباب في الجيزة

ضبطت كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركيًا.

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط صيدلي بمحافظة الجيزة ، في بيع العقاقير المخدرة وغير مصرح ببيعها، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك صيدلية -كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة- يمارس نشاط بيع وترويج العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بالصيدلية المشار إليها.

وبالتفتيش في حضوره ضبطت كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركيًا، وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث والإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيًا.