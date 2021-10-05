حبس شخصين لسرقتهما 26 سبيكة ذهبية من محل عملهما في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على اثنين عاملين داخل محل ذهب في محافظة القاهرة ، بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلو جرام، وتمكنت من إعادة المسروقات.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن تضرر مالك محل مشغولات ذهبية من عاملين لديه، واتهمهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبيـة وزنت 26 كيلو جرام من إجمالي 52 سبيكة بعد استلامها من مصنع لتسليمها لشريكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى استعانة أحد المتهمَين بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات.

وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل، ملك المجني عليه، واستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية، بقصد توصيلها لشركاء الضحية، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وأضاف أنه تمكن من الاستيلاء على المسروقات، ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية “بدون لوحات معدنية ملكه”.

وأوضح أنه عقب ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات، وبإرشادهما ضبطت المسروقات المستولي عليها والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأقرا بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.