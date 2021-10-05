لايف

حبس شخصين لسرقتهما 26 سبيكة ذهبية من محل عملهما في القاهرة

يعملان في محل ذهب وأرسلهما لمصنع لاستلام السبائك.
أماني عوض 2:51 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 2:51 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على اثنين عاملين داخل محل ذهب في محافظة القاهرة ، بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلو جرام، وتمكنت من إعادة المسروقات.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن تضرر مالك محل مشغولات ذهبية من عاملين لديه، واتهمهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبيـة وزنت 26 كيلو جرام من إجمالي 52 سبيكة بعد استلامها من مصنع لتسليمها لشريكه.

اقرأ أيضا  تراجع درجات الحرارة غدا السبت.. نشاط لحركة الرياح على السواحل وتساقط للأمطار

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى استعانة أحد المتهمَين بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات.

وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

اقرأ أيضا  الداخلية توفر 1000 قطعة ملابس لأطفال دار أيتام في الشرقية (فيديو)

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل، ملك المجني عليه، واستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية، بقصد توصيلها لشركاء الضحية، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وأضاف أنه تمكن من الاستيلاء على المسروقات، ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية “بدون لوحات معدنية ملكه”.

وأوضح أنه عقب ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات، وبإرشادهما ضبطت المسروقات المستولي عليها والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

اقرأ أيضا  ممثل الجالية : تعداد المصريين في سلطنة عمان 65 ألفا ولا ضحايا بسبب إعصار شاهين

وأقرا بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية توفر 1000 قطعة ملابس لأطفال دار أيتام في الشرقية (فيديو)

أماني عوض 2:56 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. الداخلية تمنح السجناء زيارة استثنائية

أماني عوض 2:20 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

بعد ضبطه.. المتهم برشق قطار وإصابة سائقه بأسوان: «قصدت صبية اعتدوا عليَّ»

أماني عوض 2:11 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3565 رخصة سيارة مخالفة في يوم

أماني عوض 1:18 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

وزيرة الصحة تستقبل ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر

المرسي عزت 1:08 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

سلبية بلاغ بوجود جسم غريب داخل جامعة القاهرة

أماني عوض 1:05 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21