حبس شخصين بتهمة التنمر على مواطن من ذوي الإعاقة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الشرقية، بعد ارتكابهما الواقعة منذ 7 شهور.

بدأت التحريات بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تنمر شخصين على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية- من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: 3 أشخاص -مقيمين بدائرة المركز- أحدهما متواجد حاليًا خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاج، وذلك خلال شهر أغسطس 2020.

وباستدعاء المجني عليه حضر صحبة أحد أقاربه (خاله)، وبسؤاله اتهم المذكورين بالتنمر على نجل شقيقته.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.