سيـــاســة

حبس «سيدة المحكمة» 3 شهور مع الايقاف

ورفض الدعوى المدنية.
المال - خاص 11:21 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 11:21 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد زين، حكمها ضد المستشارة نهى الإمام المعروفة بـ سيدة المحكمة بالحبس 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية.


وفي إبريل الماضي أصدرت محكمة الجنح بالنزهة، حكمها حضوريًا ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، من تهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة”.

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كما قضت ببراة سيدة المحكمة من التهمة الثانية لتعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا عن تهمة التصوير دون تصريح مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

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وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، وتبين أن به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، لتقديمها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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