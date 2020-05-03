حبس روسية و3 مصريين 4 أيام بتهمة ممارسة الدعارة

نجوى عبد العزيز



أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بحبس فتاة روسية الجنسية و3 مصريين آخرين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لإعلان الفتاة عبر موقع بالشبكة المعلوماتية دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتيادها ممارستها، ومعاونة الثلاثة الآخرين لها على ممارسة الدعارة، واستخدامهم جميعاً موقعاً على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم وتسهيلها.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من إدارة أمن مدينة الرحاب بتعدي اثنين بالضرب على حارس عقار بالمدينة لمحاولته منعمها الصعود إلى العقار للقاء فتاة روسية سيئة السمعة يتردد رجال عليها بعض الأفراد لممارسة الرذيلة معها، انتقلت الشرطة للوحدة محل البلاغ ووجدت بها الفتاة وآخر بصحبتها أقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال، وعُثر بالوحدة على مبلغ نقدي من فئتي الدولار الأمريكي والروبل الروسي، وزجاجات خمر، واستجوبت الشرطة الشخصان المعتديان على حارس العقار فقررا بتوجههما إلى الوحدة محل البلاغ لاتفاق مسبق بينهما، مع الفتاة على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالي، وأنهما ومن ضُبِط بصحبة الفتاة تمكنوا من التواصل معها عبر موقع إلكتروني بالشبكة المعلوماتية أعلنت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال.

وسألت النيابة العامة حارس العقار فروى تفاصيل التعدي الواقع عليه، وباستجواب اللذان تعديا عليه أقرا بارتكابهما الواقعة وتوصلهما إلى الفتاة من خلال موقع إلكتروني عرضت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال.

كما استجوبت النيابة العامة الشخص المضبوط صحبة المتهمة، فأقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالى، وتمكنه من الوصول إليها والاتفاق معها على ذلك عن طريق الموقع الالكتروني المذكور، بينما أنكرت المتهمة ما نسب إليها .

و انتدبت النيابة العامة أحد الخبراء بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الموقع الإلكتروني الذي أدلى بعنوانه المتهمون، وبيان نشاطه وبيانات المتهمة عليه، وفحص ما ضبط بحوزتها من أجهزة.

و أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، وأن المتهميْن اللذيْن تعديا على حارس العقار سبق وترددا أكثر من مرة عليه محاوليْن دخوله وصولاً للفتاة، ولكن أمن المدينة كان يمنعهما، حتى تعديا على حارس العقار بالواقعة محل التحقيق.