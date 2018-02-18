حبس دومة وتأجيل محاكمته في قضية مجلس الوزراء للأربعاء

نجوى عبدالعزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل سيوي تأجيل محاكمة الناشط السياسي "أحمد دومة"، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 21 فبراير، لاستكمال فض الأحراز، مع استمرار حبس

نجوى عبدالعزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل سيوي تأجيل محاكمة الناشط السياسي “أحمد دومة”، في القضية المعروفة بـ”أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 21 فبراير، لاستكمال فض الأحراز، مع استمرار حبس “دومة” 45 يومًا على ذمة القضية تبدأ من انتهاء فترة الحبس الماضية.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها: “مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة”.