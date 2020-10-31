حبس حمو بيكا عامين مع الشغل فى قضية سب وقذف هانى شاكر

فى اتهامه بالسب والقذف بحق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه. وتضمّن الحكم تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك فى اتهامه بالسب والقذف بحق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد تقدمت ببلاغ للنيابة اتهمت فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى، الشهير بـحمو بيكا، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسبّ وقذف الفنان هاني شاكر.

وتبيّن أن بيكا تعدّى لفظيًّا على الفنان هاني شاكر، ووجّه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين؛ للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

حيث تولّت النيابة العامة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسقيين، أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنُّتها معه.

نجوى عبد العزيز