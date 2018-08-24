حبس حارس مرمى منتخب فرنسا وتوتنهام

تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، صدمة قوية، عندما ألقت الشرطة البريطانية القبض على الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى الفريق اللندني ، وسجنه بتهمة القيادة مخمورًا، بعد أن أوقفته الشرطة في 2:30 صباح الجمعة.ذكرت صحيفة “ذا صن” أن حارس مرمى منتخب الديوك وحامل لقب بطولة العالم، ظل داخل الحبس

تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، صدمة قوية، عندما ألقت الشرطة البريطانية القبض على الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى الفريق اللندني ، وسجنه بتهمة القيادة مخمورًا، بعد أن أوقفته الشرطة في 2:30 صباح الجمعة.

ذكرت صحيفة “ذا صن” أن حارس مرمى منتخب الديوك وحامل لقب بطولة العالم، ظل داخل الحبس لمدة 7 ساعات، داخل مركز شرطة تشارنج كروس، قبل أن ينجح المحامي في الإفراج عنه بكفالة مالية، على أن يقف أمام المحكمة الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة أن لوريس الذي يحمل شارة قيادة فريق توتنهام ويعد الحارس الأساسي، نقل إلى قسم الشرطة بعد إيقاف سيارته والتأكد من قيادته مخمورا.

تابعت: “حصلت الشرطة على بصمات أصابعه وأيضا عينة من حمضه الننوي “DNA”، ثم دخل إلى الحبس المؤقت لمدة 7 ساعات، بعدما خرج بكفالة لتوجه تهم رسمية إليه تتعلق بالقيادة الخطرة، وتحويل الأمر إلى القضاء، جلسة 11 سبتمبر المقبل”.

ويستعد لوريس لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.