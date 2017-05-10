حبس توفيق عكاشة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرائس الإعلامي توفيق عكاشة بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كشف مقدم البلاغ، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وأوضحت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

وأحالت النيابة العامة توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.