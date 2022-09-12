حبس الممثل عمرو مجايفر سنتين مع الشغل وغرامة مليون بتهمة التهرب الضريبي

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، غيابيا بمعاقبة عمرو مجايفر، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مليون و 380 ألف و 5 جنيهات، مبلغ مماثل لقيمة الضريبة المفروضة، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأسندت النيابة لعمرو سيد محمود ، الشهير بعمرو مجايفر ممثل ودوبلير، وبائع قطع غيار سيارات، أنه في الفترة من 2006 إلى 2017، تهرب من دفع الضرائب والمقدرة بمبلغ مليون و 380 ألف و 5 جنيهات.

وأحالت النيابة الممثل عمرو مجايفر لمحكمة جنح التهرب الضريبي، والتي قضت غيابيا بحبس الممثل عمرو مجايفر سنتين مع الشغل.

كتبت نجوى عبد العزيز