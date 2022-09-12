حبس المطرب سامو زين سنتين مع الشغل والغرامة بتهمة التهرب من الضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، غيابيًّا بمعاقبة المطرب سامو زين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغًا وقدره مليون و397 ألفًا و393 جنيهًا، وردّ مماثل للضريبة المفروضة، وإلزامه المصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأسندت النيابة لأسامة محمد الأبرص، الشهير بسامو زين، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017، عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني،

إضافة إلى تعاملات؛ منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم، وبلغ قيمة الضريبة المتهرب من دفعها مليونًا و397 ألفًا و393 جنيهًا.

وقد أحالت النيابة المطرب سامو زين لمحكمة جنح التهرب الضريبي، والتي قضت غيابيا بحبس المطرب سامو زين سنتين مع الشغل.

نجوى عبد العزيز