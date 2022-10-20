حبس المدعى بقدرته على التحدث مع الموتى 3 سنوات

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة ،بالحبس ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لطبيب شرعي مفصول” ادعى عبر ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية قدرته على التحدث مع الموتى .



‏وجاءت التحريات تثبت صحة الواقعة مصحوبة بالادلة وجاء نص تحريات المباحث العامة ” إن المتهم بالفعل أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإيهام الأهالي بقدرتة علي التحدث الى الموتي نسبة لعمله السابق .

كما قام بنشر منشورات لقصص وهمية لبعض الحالات التي تحتاج لاموال لعمليات جراحية ولمساعدتهم في شراء الادوية ولكنها كانت جميعا من نسج خياله وكان يأخذ أموال التبرعات لحسابه البنكي الشخصي



كما أثبتت التحريات من خلال رسائل نصية عبر ماسنجر المبالغ التي تستولي عليها المتهم وشريكة بزعم مساعدة الاهالي ومن خلال المحادثات بين المتهم الطبيب وبين سيدة أخري عبر الماسنجر أكد لها قدرته علي معرفة الغيب وإنه ضليع في الأمور السماوية .

كتبت نجوى عبد العزيز