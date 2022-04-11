حبس المتهمين بإصابة مواطن بعيار ناري في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين في محافظة القاهرة ، بتهمة التعدي على آخر وإحداث إصابته بطلق ناري، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص مصاب برش خرطوش، إثر إدعاء مشاجرة أمام العقار سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين شخصين مجهولين لديه، أطلق أحدهما عيار ناري خرطوش من فرد كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل لطرفي المشاجرة، وهما: شخصان لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة “فرد خرطوش”.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.