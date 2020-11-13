«حاويات غرب بورسعيد» تستقبل 10 جرارات موانئ بتكلفة 990 ألف يورو

الجرارات التى استقبلتها محطة حاويات غرب بورسعيد بتكلفة 990 ألف يورو

استقبلت محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع عشرة جرارات موانئ طراز Mol البلجيكية حمولة 65 طنًا للجرار الواحد، بتكلفة استثمارية قدرها حوالى 990 ألف يورو.

ومن المقرر أن تنضم الجرارات الجديده لأسطول الشركة، فور إجراء الاختبارات اللازمة عليها، ليصبح إجمالى أسطول الجرارات بالشركة 67 جرارا.

ويأتى شراء هذه الجرارات ضمن خطة الشركة في تجديد وإحلال وتطوير معدات التداول بمحطة حاويات غرب بورسعيد لرفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة كفاءة التشغيل بها، وتعزيز وضعها بين محطات الحاويات المنافسة بالمنطقة.

وفى سياق متصل، أبرم اللواء محمد الحسيني رئيس مجلس ادارة الشركه تعاقد مع شركة ميسكو للخدمات البحرية والهندسية، والذى سيتم بموجبه تداول الحاويات الفارغة بالمستودع الجمركى بالعاشر من رمضان، وذلك عقب لقاء الحسيني بوفد ميسكو.

وقام الوفد بتقديم عرض تقديمى عن خبرات الشركة فى الخدمات الملاحية واللوجستية، والاطلاع على أبرز التطورات التى شهدتها الشركة فى الآونة الأخيرة والتطرق إلى خطط تطويرادارة وتشغيل الموانئ الجافة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الخاصة بالميناء، وموقعه المتميز الذى يتوسط المدن الصناعية، وسبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين الشركتين.

وكانت اللواء بحرى محمد الحسينى رئيس الشركة قد شارك بفعاليات المؤتمر السنوى الدولى مارلوج (9) والمعرض الدولى لمعدات الموانئ المصاحب له خلال الفترة 10- 12أكتوبر2020 المقام بقاعة الدكتور جمال مختار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير – بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى -رئيس مجلس الوزراء، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان: آثار الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانئ.

وشارك فى المؤتمر متحدثون من الخبراء والمتخصصين من كل أنحاء العالم فى مجال النقل البحرى والموانئ واللوجستيات والنقل متعدد الوسائط وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الالكترونية.