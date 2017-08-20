حاويات غرب بورسعيد تستقبل خدمات جديدة لتحالف CMA-CGM

يستهدف تداول 300 ألف حاوية سنوياأمانى العزازى:نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع- إحدى الشركات الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى- فى اجتذاب خدمة جديدة من خدمات التحالف الملاحى العالمى CMA-CGM، وذلك لربط حركة التجارة بين شرق آسيا وأوروبا.وتربط خدمة (India-Med) الجديدة ا

يستهدف تداول 300 ألف حاوية سنويا

أمانى العزازى:



نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع- إحدى الشركات الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى- فى اجتذاب خدمة جديدة من خدمات التحالف الملاحى العالمى CMA-CGM، وذلك لربط حركة التجارة بين شرق آسيا وأوروبا.

وتربط خدمة (India-Med) الجديدة التى يقوم بتشغيلها التحالف بين الشرق الأوسط، وجيبوتى، والخليج العربى، وباكستان والهند، وقد استقبل ميناء غرب بورسعيد أولى سفن هذه الخدمة يوليو المنقضى باستقباله للباخرة: Virginia» CMA_ CGM».

وأكد عمرو الشافعى، مدير عمليات شركة CMA CGM، أن التحالف الملاحى العالمى يضم مجموعة من الخطوط الملاحية الكبرى، وهى CMA CGM وCOSCO وEVER GREEN وAPL وOOCL لاستخدام ميناءى غرب وشرق بورسعيد فى عملية تداول الحاويات.

وأشار إلى أن التحالف يستهدف تنفيذ 310 رحلات سنويًّا إلى ميناء غرب بورسعيد و250 رحلة سنويًّا إلى ميناء شرق بورسعيد بإجمالى 560 رحلة سنويًّا، والمنتظر أن يصل عدد الحاويات التى سيتم تبادلها فى إطار هذا التحالف إلى 300000 (ثلاثمائة ألف) حاوية مكافئة سنويًّا.

وقال اللواء جمال عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المشغل لمحطة الحاويات الوحيدة بميناء غرب بورسعيد، إن المحطة نجحت فى جذب خدمة ثانية من خدمات تحالف cma بعد الخدمة الأولى التى تم اجتذابها أبريل الماضى (india turke) بدخول سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ARKANSAS فى أول دخول لهذه النوعية من سفن الحاويات الضخمة لميناء غرب بورسعيد.

وأرجع عز الدين أسباب اجتذاب هذه النوعية من السفن، وتردد خدماتها على ميناء غرب بورسعيد إلى الجهود التسويقية للشركة فى جذب عملاء جدد، وقيام هيئة قناة السويس بتكريك ميناء غرب بورسعيد والوصول بالغاطس إلى 15 مترا، وكذلك تعميق دائرة الدوران المجاورة للميناء وهو العامل الرئيسى لدخول هذه النوعية من السفن الضخمة لاستخدام الميناء.

يذكر أن هيئة قناة السويس انتهت من تكريك دائرة الدوران بميناء غرب بورسعيد كخطوه أولى فى ملف تطوير ميناء غرب بورسعيد، وبلغ حجم أعمال التكريك 1200000 (مليونا ومائتى ألف متر مكعب)، وشارك فى تنفيذها ثلاث كراكات تابعة لهيئة قناة السويس وهى (مكة، بركات، محمود يونس)، واستهدفت أعمال التكريك الوصول بالعمق فى الميناء ودائرة الدوران إلى 16.5 متر