حاويات غرب بورسعيد ترفع الطاقة التخزينية لساحة الثلاجات

أمانى العزازيقامت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بإضافة عدد (4) ستاند لتخزين الحاويات الثلاجة Reefer Containers"" بطاقة إجمالية 280 حاوية ثلاجة.وقال اللواء بحرى جمال عز الدين رئيس الشركة، إن رفع الطاق

أمانى العزازي

قامت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بإضافة عدد (4) ستاند لتخزين الحاويات الثلاجة Reefer Containers”” بطاقة إجمالية 280 حاوية ثلاجة.

وقال اللواء بحرى جمال عز الدين رئيس الشركة، إن رفع الطاقه التخزينيه لحاويات الثلاجه ودخولها الخدمة بدأ منتصف يناير الماضى، لترتفع طاقة ساحة حاويات الثلاجة الى 1000 حاوية.

ولفت إلى أنه من المخطط شراء عدد (4) ستاند أخرى فى الخطة الاستثمارية المقبلة لخدمة نشاط تداول الحاويات الثلاجات بالمحطة.

يأتى هذا ضمن خطة الشركة في تجديد وإحلال وتطوير معدات التداول بمحطة حاويات غرب بورسعيد لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة كفاءة التشغيل بها وتعزيز وضعها بين محطات الحاويات المنافسة بالمنطقة.