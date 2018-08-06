حاويات غرب بورسعيد تدعم معداتها بـ 3 أوناش وسيارة مطافئ

أمانى العزازى قامت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشراء 3 أوناش ساحة "Reach Staker" حمولة 45 طن ماركة CVS-Ferrari. وذلك ضمن خطة الشركة في تجديد واحلال وتطوير معدات التداول بمحطة حاويات غ

أمانى العزازى

قامت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشراء 3 أوناش ساحة “Reach Staker” حمولة 45 طن ماركة CVS-Ferrari. وذلك ضمن خطة الشركة في تجديد واحلال وتطوير معدات التداول بمحطة حاويات غرب بورسعيد لرفع الطاقة الانتاجية وزيادة كفاءة التشغيل بها وتعزيز وضعها بين محطات الحاويات المنافسة بالمنطقة.

وشملت الخطة أيضا شراء عربة إطفاء جديدة وذلك ضمن مخطط تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية للعمليات داخل المحطة وتحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة بها.

من جانبه، قال اللواء بحرى/ جمال عز الدين عبدالله – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إن الشركة لا تدخر جهداً فى دعم مسيرة التطوير بالشركة وذلك بفضل توجيهات اللواء بحرى/ محمد ابراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمه الدائم وتشجعيه للشركة وجميع الشركات التابعة.