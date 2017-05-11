حاويات شرق بورسعيد تشهد لقاء عرفات ومميش بالخطوط الملاحية

جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الأنفاق والأرصفة البحرية أمانى العزازي يلتقي اليوم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، بممثلي ٢٥ من أشهر الخطوط الملاحية العالمية وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والتباحث حول أسباب انسحاب التحالف ال

جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الأنفاق والأرصفة البحرية





أمانى العزازي

يلتقي اليوم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، بممثلي ٢٥ من أشهر الخطوط الملاحية العالمية وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والتباحث حول أسباب انسحاب التحالف الملاحي thealliance من شرق بورسعيد إلى موانئ اليونان.

وكان التحالف قد انسحب من ميناء شرق بورسعيد، بسبب ارتفاع رسوم مزاولة الأنشطة وتعريفة الخدمات بالموانئ المصرية بعد صدور قرارات وزارة النقل أرقام ٤٨٨ و٨٠٠ فى عهد وزيرها السابق جلال السعيد.

وكشف مصدر مطلع للمال أن الاجتماع الذي المنعقد بمقر محطة حاويات شرق بورسعيد سيحضره وزير النقل، الذى سيقوم بجولة تفقدية لموقع الأنفاق الجارى إنشاؤها حاليا للوقوف على معدلات التنفيذ وكذلك متابعة نسب الإنجاز فى مشروع الأرصفة البحرية بمساحة ٥ كيلومترات.

فيما أكد المصدر أن اللقاء يشهد أهمية خاصة نظرا للتداعيات السلبية التى يشهدها ميناء شرق بورسعيد، بسبب رحيل التحالف لليونان وفقد الميزة التنافسية لموقعه، إذا ما استمر تطبيق قرارات رسوم الموانئ، فضلا عن أنه أول لقاء لمميش بالخطوط الملاحية بعد توليه رئاسة الهيئة العامة الاقتصادية وأول زيارة لوزير النقل المهندس هشام عرفات لميناء شرق بورسعيد.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يلتقى الوزير والفريق قريبا بغرف الملاحة المصرية الأربعة للتباحث حول المشكلات التى تواجه العاملين بالأنشطة البحرية والتوكيلات الملاحية والاستماع إلى مطالبهم خاصة مع قرب الانتهاء من مشروعات الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد.

فيما أوضح المصدر أن تحركات مميش تأتى فى ضوء تكليف الرئيس السيسي للفريق بطرح الأرصفة الخالية بالموانئ للمستثمرين.