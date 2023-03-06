«حاويات شرق بورسعيد» تستقبل رئيس تحركات هيئة قناة السويس(صور)

استقبلت شركة «قناة السويس للحاويات»المشغل لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد،المهندس ياسر عبد القادر درويش رئيس التحركات بهيئة قناة السويس والوفد المرافق له .

وذلك فى إطار متابعة حركة الملاحه بميناء شرق بورسعيد ،بحضور المهندس محمود أيوب الرئيس التنفيذي للشركة ومحمد خطاب مدير العلاقات العامه والحكومية،ومحمد الشيال مدير التخطيط ،وأكمل سعود مدير الصادر والوارد،ومعتز الكتاتنى مساعد مدير العلاقات الحكومية.

واستعرض ممثلو المحطة خلال اللقاء مؤشرات الأداء وحجم الاستثمارات والمشروعات المستقبلية،وأوجه التعاون مع هيئة قناة السويس خلال المرحلة القادمة.

وفد قناة السويس للحاويات يستقبل رئيس تحركات القناة

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هى المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات الوحيده بميناء شرق بورسعيد، برأسمال أجنبي مصري تديره شركة ايه بي ام ترمينالز -إحدى شركات مجموعة ايه بي موللر ميرسك العالمية- التى تحتل أكبر الحصص فى الشركة، بنسبة تصل إلى 55 % فضلا عن توليها إدارة عمليات المحطة، فيما تحتل شركة كوسكو 20% من حجم أسهم الشركة،وهيئة قناة السويس 10,3%،والبنك الأهلى 5%، ويحتل القطاع الخاص المصري حصة بنسبة 9,7%.

