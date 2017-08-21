حاويات شرق بورسعيد ترحب بخفض رسوم الموانئ

أمانى العزازى: قال يان بوزا، مدير محطة حاويات شرق بورسعيد التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات، إن القرارات التى اتخذتها وزارة النقل، بالتنسيق مع الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس بخصوص تخفيض رسوم دخول الموانئ المصرية فى منتهى الأهمية، ومن شأنها أن تعيد شرق بورسعيد إلى الخريطة التنافسية بين م

أمانى العزازى:

قال يان بوزا، مدير محطة حاويات شرق بورسعيد التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات، إن القرارات التى اتخذتها وزارة النقل، بالتنسيق مع الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس بخصوص تخفيض رسوم دخول الموانئ المصرية فى منتهى الأهمية، ومن شأنها أن تعيد شرق بورسعيد إلى الخريطة التنافسية بين موانئ حوض المتوسط.

جاء ذلك فى إطار المؤتمر الذى عقدته شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد، لإعلان موقفها من حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.

ولفت “بوزا” إلى أن المحطة ستتابع مع الحكومة إجراءات تطبيق هذه الحوافز التشجيعية، والقرارات المتعلقة بتحفيز التداول وجذب التحالفات الملاحية، وتقييم آثارها.

وتوقع أن تعود سفن الحاويات الضخمة للتعامل مع ميناء شرق بورسعيد.