«حاويات دمياط» تنفذ ورشة عمل مع هيئة الميناء والخط الملاحي هابج لويد

نفذت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط والخط الملاحي “Hapag-Lloyd” الألماني، وشركة الحلول المتكاملة “التابعة لوزارة النقل”، على مدار أسبوع ورشة عبر منصات البث الإلكتروني المباشر عبر تطبيق Microsoft Teams .

وجاءت تنظيم ورشة العمل بهدف التخطيط والترتيب لرباط السفن وتنفيذ أفضل الإجراءات الممكن أن يتم اتباعها، وما يتم بالموانئ العالمية من تقليل وقت انتظار السفن على الرصيف والاتصال المبكر مع كل الأطراف وتبادل الأرقام والبيانات والمعدلات والاتفاق على خطة طويلة الأجل لعمل أداء ثابت من جميع الأطراف مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الوقت الضائع قبل العمليات وبعد الانتهاء من العمليات ومناقشة عمليات التشغيل، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية المستخدمة حالياً في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهي NAVIS .

يذكر أن الخط الملاحي الألماني “هاباج لويد” استحوذ خلال العام الماضي على 51% من حجم تداول ميناء دمياط في نشاط الحاويات، حيث يركز معظم خدماته في مصر على هذا الميناء بشكل رئيسي.

وكان قد أشار اللواء علاء ابراهيم العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات، أن الخط الملاحي Hapag-Lloyd هو من أهم عملاء محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وهو العميل رقم واحد ضمن عملاء المحطة، إضافة إلى أنه عضو فى تحالف THE Alliance الذى يمثل 65% من نشاط المحطة.

وأضاف أن هناك زيارات متبادلة بين الخط ومحطة دمياط للحاويات، وذلك للإطلاع على آخر ما وصل إليه مشروع تدعيم أرصفة المحطة، والجدول الزمنى لمراحل المشروع التالية، وأيضا تم شرح ما وصلت إليه منظومة التشغيل الآلي لمحطة الحاويات وتطوير المعدات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من الحاويات الثلاجة، إضافة إلى خطة الشركة لتطوير المعدات التى تتضمن شراء 3 أوناش رصيف عملاقة، طول الذراع 71 مترا، وارتفاع 52 مترا، القادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات حاليا وفي المدى المنظور، بالإضافة إلى 6 أوناش ساحة عملاقة طراز RTGs و10 جرارات موانئ.

وأعلن هينر، أن محطة حاويات دمياط هى الشريك الأكبر للخط الملاحى Hapag-Lloyd بين موانئ البحر المتوسط، وأن الخط مستمر فى التعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات.