«حاول سرقة منزل».. ملابسات فيديو تكبيل شخص بعمود في قنا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص مكبل اليدين ومقيد بأحد الأعمدة الخشبية في فناء منزل بمحافظة قنا.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه -مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي- سبق ضبطه لشروعه في سرقة بعض المتعلقات من منزل بمنطقة أبوتشت، عن طريق تسلق سور مسكنه وأمكن ضبطه بمعرفة مالك المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط مالك المنزل وبمواجهته بمضمون مقطع الفيديو اعترف بتكبيل المذكور بأحد الأعمدة الخشبية المتواجدة داخل مسكنه على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

وعلل ذلك لضبط المذكور أثناء محاولته سرقة بعض المتعلقات من المنزل ملكه، على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.