حاول تجارها استغلال الأمطار.. إحباط تهريب كميات من المخدرات بالمحافظات (صور)

نجح قطاع المخدرات والجريمة المنظمة، في إحباط تهريب كميات من المخدرات والعقاقير المخدرة، خلال موجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، في 5 وقائع مختلفة، بمحافظات مختلفة، قدرت قيمتها بمبلغ 5.7 مليون جنيه.

وتنشر “المال” تفاصيل محاولات تهريب المخدرات، والقضايا المضبوطة في المحافظات.

كشفت وزارة الداخلية، عن ضبط تشكيلًا عصابيًا وعامل بصيدلية لقيامهم بالإتجار فى العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وإحباط محاولة جلب 120 ألف قرص عقار طبي مهربة جمركيًا عبر ميناء غرب بورسعيد، وذلك بعد محاولاتهم استغلال سوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية جلب، وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وقالت إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاطًا لعدد من العناصر الإجرامية القائمة على عمليات الإتجار والترويج للأقراص المخدرة، والتى حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية لممارسة نشاطهم الإجرامى بعيدًا عن الرصد الأمني، لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تنفيذ مخططاتهم.

حاوية عقاقير مهربة بقناة السويس

وأضافت أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أكدت وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء غرب بورسعيد، لصالح شركة استيراد وتصدير ومشمولها هدايا.

واتضح أن تلك الحاوية تحوي على خلاف الحقيقة كمية من العقاقير الطبية المهربة جمركياً، لصالح أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد محكوم عليه في 4 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وشكلت لجنة أمنية جمركية لفحص الحاوية.

وأسفرت أعمالها عن ضبط 6 كراتين تحوى جميعها 120 ألف قرص عقار خاص بالتخسيس.

وتبلغ القيمة المالية والجمركية للمضبوطات والغرامة 2 مليون 636 ألفًا و400 جنيهًا.

ضبط 30 ألف قرص تامول بمطروح

وفى سياق متصل، رصدت الإدارة نشاط 3 أشخاص، يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، ومشاركة الجهات المعنية تم استهداف وضبط المتهمين، أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.

وعثر بحوزتهم على 30 ألف قرص مخدر لعقار التامل، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه.

أقراص مخدرة في صيدلية بالقليوبية

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط مدير صيدلية – كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية- عامل بذات الصيدلية، لاتجارهما فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما، متخذين من الصيدلية محل عملهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، ومشاركة الجهات المعنية، استهدف المتهمان وأمكن ضبط العامل أثناء تواجده بالصيدلية.

وعثر بالصيدلية على الآتى: 30 قرص مخدر، 1212 قرصًا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع، 13 أمبول من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع.

إضافة إلى 16200 قرص لعقار (أكتيفيد)، 14752 قرص مجهول المصدر ومهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، 55 أنبوبة مرهم مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

و6092 أمبول مجهول المصدر ومهرب وغير مسجلة بوزارة الصحة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

سيارة بانجو بالقنطرة

وفى واقعة أخرى، أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام عاطل –مقيم القنطرة غرب بالإسماعيلية– سبق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، وهارب من المراقبة فى تلك القضية، نقل وترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو، مستخدماً سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، ضبط المتهم أثناء استقلاله السيارة المشار إليها فى كمين أُعد لضبطه، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 50 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 125 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.

60 لفافة هيروين بحوزة تاجر في بولاق الدكرور

وضبطت مكافحة المخدرات عاطل –مقيم بولاق الدكرور بالجيزة– سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما مخدرات، لاتجاره بالمواد المخدرة، أثناء استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه.

وعثر بحوزته على 60 لفافة لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

توزيع هيروين في بلبيس

وألقت القبض على عاطل –مقيم مركز شرطة بلبيس بالشرقية- لاتجاره فى المواد المخدرة، أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبحوزته 6 إسطوانات لمخدر الهيروين، وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول وقدرت بمبلغ 300 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.