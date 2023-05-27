حاملة طائرات صينية تبحر في مضيق تايوان

أبحرت حاملة الطائرات الصينية شاندونج عبر مضيق تايوان اليوم السبت ترافقها سفينتان أخريان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية.

وأوضحت الوزارة أن شاندونج التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف يوم السبت والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه “رد بالشكل المناسب”.

وشاركت شاندونج في التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي وعملت في غرب المحيط الهادي.

وفي مارس من العام الماضي، أبحرت شاندونج عبر مضيق تايوان قبل ساعات من محادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي.

وتواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسميا الشهر الماضي.