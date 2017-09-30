حامد محمود رئيسًا للشئون الفنية بالمصرية للتأمين التكافلى

الشاذلى جمعةوافق مجلس إدارة شركة "المصرية للتأمين التكافلى" -فرع الممتلكات- على ترقية حامد محمود مدير عام إعادة التأمين، إلى منصب رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة، وذلك بعد أسابيع من انتقال أحمد مرسى نائب الرئيس التنفيذى، الذى تولى مهام الشئون الفنية سابقاً، إلى "مصر للتأمين التكافلى" ليتولى رئاسة

الشاذلى جمعة

وافق مجلس إدارة شركة “المصرية للتأمين التكافلى” -فرع الممتلكات- على ترقية حامد محمود مدير عام إعادة التأمين، إلى منصب رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة، وذلك بعد أسابيع من انتقال أحمد مرسى نائب الرئيس التنفيذى، الذى تولى مهام الشئون الفنية سابقاً، إلى “مصر للتأمين التكافلى” ليتولى رئاسة مجلس إدارة ومنصب العضو المنتدب بها.

وقال حامد محمود، إن أحمد عبد العزيز نائب مدير عام إعادة التأمين بشركته سيتولى مهام إدارة إعادة التأمين خلفًا له، وتنقل عبد العزيز بين العديد من شركات التأمين المصرية والكويتية لمدة تزيد عن 10 سنوات.

وأضاف محمود أن شركته حققت 425 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى المنتهى 2016/2017، فيما تستهدف تحقيق 490 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/2018، لافتًا إلى أنها حققت 57 مليون جنيه أقساط فى فرع تأمينات البترول، رغم المنافسة الصعبة فى ذلك النشاط ذو الطبيعة الخاصة والأخطار الكبرى والمبالغ الضخمة.

وأكد أن شركته حققت نجاحا كبيرا فى نشاط تأمين الائتمان والذى بدأت فيه منذ عام 2011، رغم العديد من المخاطر التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة أعقبت ثورة 25 يناير، وشهدت حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمنى ما أثر بشدة على الوضع الاقتصادى.

وكشف عن خطة شركته لتفعيل وتسويق وثيقة “المساكن”، التى تغطى الأخطار التى تتعرض لها الوحدات السكنية، مثل الحريق والسطو لحماية تلك المساكن وتعويض أصحابها ضد الأخطار التى يتعرضون لها.

وأوضح أن تلك تسويق تلك الوثيقة سيعمل على جذب العملاء لشراء وثائق تأمينية أخرى، خاصة منتجات السيارات التكميلى والحوادث الشخصية وغيرها.