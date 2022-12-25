حالتان بالعناية المركزة.. التفاصيل الكاملة لانهيار سور مدرج وإصابة 27 من جماهير الأهلي والاتحاد (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت اليوم السبت، في إطار كأس السوبر لكرة السلة، والتي أقيمت في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

وتفاجئ جميع الحضور بما فيهم اللاعبين والجهازين الفنيين بإنهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، وذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وشهدت صالة حسن مصطفى هتافات من الجماهير تطالب بإلغاء المباراة، إضافة إلى عدم رغبة اللاعبين في استكمال المباراة، ليقرر بعد ذلك حكم اللقاء نهايتها عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وتدخل المسعفون المتواجدون داخل الصالة المغطاة من أجل التعامل مع الحالات، إلا أن عدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة، تم نقل الحالات الحرجة من الجماهير إلى المستشفى.

أول تعليق رسمي من وزارة الصحة

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة.

أول تعليق رسمي من وزارة الرياضة

بدوره، كلف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار خلال مباراة الأهلي والاتحاد في كأس السوبر لكرة السلة.

ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدي بإحدى مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم بأن الإصابات بسيطة”.

الصحة: 27 اصابة في حصر مبدئي لحادث انهيار مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر والدفع بـ 21 سيارة اسعاف



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر. pic.twitter.com/oioY46Tb3U — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 24, 2022

بيان الاتحاد السكندري: حالتان في العناية المركزة

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا بخصوص الإصابات بين الجماهير بعد مباراة سوبر السلة، أكد من خلاله أن أغلب الإصابات بسيطة ويتم التعامل معها حاليًا بالمستشفى، مُشيرًا إلى أنه توجد حالتان فقط بين جماهير الفريق السكندري تتلقى العلاج بالعناية المركزة حاليًا.

✅| الأستاذ محمد مصيلحى و مجلس إدارة النادى يتواجدون مع جماهيرنا المصابة بمستشفى 6 أكتوبر .. و دعواتنا لله عز و جل بالشفاء العاجل لجماهيرنا العظمية. pic.twitter.com/13q23pOHkz — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) December 24, 2022

اتحاد السلة ينفي وجود حالات وفاة بين المصابين

ونفى الاتحاد المصري لكرة السلة حدوث أي حالات وفاة بين الجماهير في الحادث، في الوقت الذي يتواجد في مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالمستشفى حاليًا لمتابعة حالة المصابين في الحادث.

الأندية تتضامن مع حالات الإصابة بين الجماهير

من جانبه، أصدر نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانًا أعرب من خلاله عن إمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم.

وأصدر نادي المصري بيانًا قال من خلاله: “تابعنا بمزيد من القلق ، الحادث الذي تعرضت له جماهير نادي الاتحاد السكندري الشقيق خلال مباراة سوبر كرة السلة والذي أسفر عن عدد من الإصابات بين الجماهير، والنادي المصري إذ يعلن عن تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين إثر هذا الحادث”.