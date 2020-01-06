حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تضرب الإسكندرية

وتتأهب عدد من الجهات التنفيذية بالمدينة ،خاصة فى ظل موجة الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة على مدار الأيام الماضية

تشهد مدينة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تشمل رياحا وأتربة وارتفاعًا فى الأمواج.

وتتأهب عدد من الجهات التنفيذية بالمدينة، خاصة فى ظل موجة الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة على مدار الأيام الماضية، ودفعت إلى الاستعانة ببعض معدات القوات المسلحة فى بعض المناطق للسيطرة على تراكم المياه وتصريفها.

ونتيجة هذه العوامل الجوية، تم التشديد على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ بميناء الإسكندرية برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات الموجودة في الميناء، والتعامل الفوري معها.

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة اليوم السلطات المختصة لغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ نظراً لسوء الأحوال الجومائية ، مع انتظام حركة الشحن والتفريغ.

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه إن إدارة حركة السفن قررت في الثالثة والنصف من عصر اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وإلي السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلي الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما شدد شاهين علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.