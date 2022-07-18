حالة محمد عبد الرحمن الصحية تتصدر مواقع التواصل : له بصمة واضحة في الكوميديا

تصدر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وهو أحد أبطال مسرح مصر الذي قدمهم النجم أشرف عبد الباقي منذ سنوات ، بعد انتشار أخبار تؤكد أنه تعرض لفقدان النطق تماما نتيجة اجراؤه عملية جراحية بالقلب وسبب الخبر صدمة للكثيرين من محبينه .

محمود قاسم : عبد الرحمن له بصمة واضحة في الكوميديا

قال الناقد الفني محمود قاسم أن محمد عبد الرحمن فنانا موهوبا جدا ومميزا ، ويعتبر من أبرز أبناء جيله الذي ظهر معهم .

وأكد أن جيل مسرح مصر كله متقارب عمريا وأثروا في بعضهم ، لافتا أنه قدم أفلاما سينمائية جيدة مثل جحيم في الهند والخطة العايمة ويوم مالوش لازمة .

ولفت قاسم الى ان عبد الرحمن له بصمة واضحة في الكوميديا ، حيث يعتمد على تقديم كوميديا الأفيه بدرجة كبيرة ، مشيرا أن حالة الحب التي ظهرت له على مواقع التواصل نابعة من حب الكثيرين لأدواره الفنية في السينما وكذلك ماقدمه تليفزيونيا ومسرح مصر لسنوات .

سمير الجمل : ترك بصمة فنية وانسانية مميزة وهي سبب مظاهرة الحب له

وأكد السيناريست سمير الجمل ان توتا نجح في لفت الأنظار له السنين الماضية ، علاوة أنه فيه من روح الكوميديا القديمة ومن الوجوه المقبولة على الشاشة .

وتابع أنه يمكن أن يقدم دورا به تحولا فنيا تماما مثلما حدث مع الراحلين نور الشريف وفريد شوقي وغيرهم ، لأن التحول في حياة الممثل شئ هام جدا وبذكاؤه يستطيع فعل ذلك ويكسبه عمر أطول في حياته الفنية ، خاصة لنجم كوميدي مثل محمد عبد الرحمن .