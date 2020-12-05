«حالة كل 2.11 دقيقة في 2019».. الإحصاء : 2 مليون واقعة طلاق خلال 10 أعوام

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال 10 سنوات الماضية، وبلغت 154.4 ألف حالة خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

ووفق بيانات ” الإحصاء”؛ سجلت الحالات نحو 158.8 ألف حالة خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% عن عام 2011، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013 بنسب ارتفاع قدرها 5.4 % عن عام 2012.



وسجلت 185.3 ألف حالة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7 % عام 2013، وبلغت 206 آلاف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % عن عام 2014، وشهد عام 2016 تسجيل 198.4 ألف حالة بنسبة انخفاض قدرها 3.7 % عن عام 2015.

وارتفعت خلال عام 2017 لتبلغ 207.6 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 4.7% عن عام 2016، وسجلت 220.1 ألف حالة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن عام 2017، وبلغت 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2018.

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الشهر خلال الـ 10 سنوات الماضية 12.9 ألف حالة عام 2010، 12.9 ألف حالة عام 2011، 13.2 ألف حالة عام 2012، 13.9 ألف حالة عام 2013، 15.4 ألف حالة عام 2014، 17.1 ألف حالة عام 2015، 16.5 ألف حالة عام 2016، 17.3 ألف حالة عام 2017، 18.3 ألف حالة عام 2018، 19.8 ألف حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، 430 حالة عام 2011، 441 حالة عام 2012، 465 حالة عام 2013، 515 حالة عام 2014، 572 حالة عام 2015، 551 حالة عام 2016، 577 حالة عام 2017، 611 حالة عام 2018، 660 حالة عام 2019.

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الساعة خلال الـ 10 سنوات الماضية 18 حالة عام 2010، 18حالة عام 2011، 18 حالة عام 2012، 19 حالة عام 2013، 21 حالة عام 2014، 24 حالة عام 2015، 23 حالة عام 2016، 24 حالة عام 2017، 25 حالة عام 2018، 28 حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الدقيقة خلال الـ 10 سنوات الماضية حالة كل 3.30 دقيقة عام 2010، حالة كل 3.21 دقيقة عام 2011، حالة كل 3.16 دقيقة عام 2012، حالة كل 3 دقيقة و 6 ثواني عام 2013، حالة كل 2.48 دقيقة عام 2014، حالة كل 2.31 دقيقة عام 2015، حالة كل 2.37 دقيقة عام 2016، حالة كل 2.30 دقيقة عام 2017، حالة كل 2.22 دقيقة عام 2018، حالة كل 2.11 دقيقة عام 2019.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق خلال عام 2019، حيث سجلت القاهرة حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة، ثم الدقهلية حالة كل 29 دقيقة، ثم الشرقية حالة كل 35 دقيقة، ثم البحيرة حالة كل 38 دقيقة، ثم الإسكندرية حالة كل 38 دقيقة، ثم القليوبية حالة كل 44 دقيقة، ثم الغربية حالة كل 49 دقيقة، ثم كفر الشيخ حالة كل ساعة و 13 دقيقة، وأخيراً قنا حالة كل ساعة و18 دقيقة.