لايف

«حالة كل 2.11 دقيقة في 2019».. الإحصاء : 2 مليون واقعة طلاق خلال 10 أعوام

تصدرت القاهرة قائمة أعلى 10محافظات على مستوى الجمهورية خلال 2019
سمر السيد 6:43 م, السبت, 5 ديسمبر 20 6:43 م, السبت, 5 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال 10 سنوات الماضية، وبلغت 154.4 ألف حالة خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

ووفق بيانات ” الإحصاء”؛ سجلت الحالات نحو 158.8 ألف حالة خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% عن عام 2011، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013 بنسب ارتفاع قدرها 5.4 % عن عام 2012.

وسجلت 185.3 ألف حالة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7 % عام 2013، وبلغت 206 آلاف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % عن عام 2014، وشهد عام 2016 تسجيل 198.4 ألف حالة بنسبة انخفاض قدرها 3.7 % عن عام 2015.

وارتفعت خلال عام 2017 لتبلغ 207.6 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 4.7% عن عام 2016، وسجلت 220.1 ألف حالة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن عام 2017، وبلغت 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2018.

اقرأ أيضا  «28 وفاة».. إصابات كورونا اليومية في مصر تقفز مجددا إلى 421 حالة جديدة

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الشهر خلال الـ 10 سنوات الماضية 12.9 ألف حالة عام 2010، 12.9 ألف حالة عام 2011، 13.2 ألف حالة عام 2012، 13.9 ألف حالة عام 2013، 15.4 ألف حالة عام 2014، 17.1 ألف حالة عام 2015، 16.5 ألف حالة عام 2016، 17.3 ألف حالة عام 2017، 18.3 ألف حالة عام 2018، 19.8 ألف حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، 430 حالة عام 2011، 441 حالة عام 2012، 465 حالة عام 2013، 515 حالة عام 2014، 572 حالة عام 2015، 551 حالة عام 2016، 577 حالة عام 2017، 611 حالة عام 2018، 660 حالة عام 2019.

اقرأ أيضا  ملابسات سرقة مدرسة في الإسماعيلية وضبط اللص

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الساعة خلال الـ 10 سنوات الماضية 18 حالة عام 2010، 18حالة عام 2011، 18 حالة عام 2012، 19 حالة عام 2013، 21 حالة عام 2014، 24 حالة عام 2015، 23 حالة عام 2016، 24 حالة عام 2017، 25 حالة عام 2018، 28 حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الدقيقة خلال الـ 10 سنوات الماضية حالة كل 3.30 دقيقة عام 2010، حالة كل 3.21 دقيقة عام 2011، حالة كل 3.16 دقيقة عام 2012، حالة كل 3 دقيقة و 6 ثواني عام 2013، حالة كل 2.48 دقيقة عام 2014، حالة كل 2.31 دقيقة عام 2015، حالة كل 2.37 دقيقة عام 2016، حالة كل 2.30 دقيقة عام 2017، حالة كل 2.22 دقيقة عام 2018، حالة كل 2.11 دقيقة عام 2019.

اقرأ أيضا  «الإحصاء» : 15% ارتفاعًا بمتوسط الدخل السنوي للأسرة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019/ 2020

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق خلال عام 2019، حيث سجلت القاهرة حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة، ثم الدقهلية حالة كل 29 دقيقة، ثم الشرقية حالة كل 35 دقيقة، ثم البحيرة حالة كل 38 دقيقة، ثم الإسكندرية حالة كل 38 دقيقة، ثم القليوبية حالة كل 44 دقيقة، ثم الغربية حالة كل 49 دقيقة، ثم كفر الشيخ حالة كل ساعة و 13 دقيقة، وأخيراً قنا حالة كل ساعة و18 دقيقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

غلق 12 ألف محل.. نتائج حملات «الداخلية» لتنفيذ قرارات الحكومة في نوفمبر (جراف)

أماني عوض 6:56 م, السبت, 5 ديسمبر 20

«الأعلى للإعلام» يوقف برنامج «صبايا الخير» وإيقاف أسامة كمال أسبوعين

المال - خاص 5:50 م, السبت, 5 ديسمبر 20

القوى العاملة : مليونا ريال سعودي دية تنقذ حياة شاب مصري قتل زميله

دعاء حسني 5:20 م, السبت, 5 ديسمبر 20

بعد ضبطه.. صاحب «فيديو سماح» في تحقيقات الأمن: دعابة والشخصية خيالية

أماني عوض 5:20 م, السبت, 5 ديسمبر 20

بيان «استئناف القاهرة» بشأن قضية تمويل 20 منظمة وجمعية أهلية

المال - خاص 3:53 م, السبت, 5 ديسمبر 20

زلزال بقوة 5.6 ريختر يشعر به سكان القاهرة

المال - خاص 3:44 م, السبت, 5 ديسمبر 20