حالة طقس غد الأحد.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة عظمى

سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصي جنوب الصعيد

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع أتربة عالقة نهارًا.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصي الجنوب، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 38 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

وأفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل بأن طقس اليوم السبت، شديد الحرارة على كافة الأنحاء، الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة، القاهرة 32 درجة بسرعة رياح 14 عقدة، بينما الاسكندرية 30 درجة بسرعة رياح عقدة.