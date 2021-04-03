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حالة طقس غد الأحد.. بارد ليلا واضطراب في البحر الأحمر

معتدل نهارًا
دعاء محمود 4:27 م, السبت, 3 أبريل 21 4:27 م, السبت, 3 أبريل 21

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تشهد حالة الطقس غدا الأحد، أجواء معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية لطيفة نهارًا، فيما تكون معتدلة على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من أقصي غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس شديدة الحرارة
حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

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أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأحد، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 14  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

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حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الشهب من منظور الأرصاد

في مجال الأرصاد الجوية، تُعرف أي ظاهرة تُرصد في الغلاف الجوي أو على سطح الأرض بالشهاب، وقد تكون في شكل هطول أو جسيمات سائلة أو صلبة عالقة أو مترسّبة.

كما قد تكون شكلاً من أشكال الظواهر الضوئية أو الكهربائية، وعادة ما تكون الشهب مرئية بالنسبة لأخصائي الرصد، ولكنها مسموعة في حالة الرعد.

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وفي بعض الأحيان، تنطبق أسماء الشهب أيضاً على المفاهيم ذات الصلة بها، فعلى سبيل المثال، فإن كلمة “ثلج” قد تشير إلى نوع من أنواع الظواهر الجوية المائية (مجموعة الجسيمات المتساقطة).

أو تشير إلى الغطاء الثلجي (مجموعة الجسيمات التي تقع على الأرض) أو إلى مادة الثلج (مثل ثلوج منجرفة من الجبال أو كرة ثلجية).

والجسيمات المكونة للثلوج في هذه الحالات الثلاث تكون إماّ بلورات ثلجية وإماّ رقاقات ثلجية.

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بقلم دعاء محمود

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