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حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الثلاثاء 7-4-2020 فى مصر

الطقس في القاهرة الكبري معتدل نهارا وبارد ليلا، مع شبورة مائية في الصباح وحركة رياح معتدلة
عصام عميرة 9:11 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20 9:11 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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توقع خبراء الارصاد الجوية ان تنخفض درجات الحرارة اليوم في معظم محافظات مصر، اذ تشهد حالة الطس في القاهرة الكبري طقسامعتدل نهارا وبارد ليلا، مع شبورة مائية في الصباح وحركة رياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء  7-4-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

وأضاف خبراء هيئة الارصاد الجوية، ان طقس مدن الوجه البحري طقسا معتدل نهار وليلا وشبورة مائية مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1424
شبين الكوم1324
طنطا
1324
دمنهور1324
الإسكندرية
1420
بلطيم
1321
مطروح
1318
السلوم
1220
سيوة1223
بورسعيد
1421
دمياط
1321
الزقازيق
1424
الإسماعيلية
1325
السويس1425
العريش1422
رفح1321
رأس سدر
1728
نخل1326
نويبع1628
طابا1628
كاترين1427
الطور2027
شرم الشيخ2330
الغردقة
2230
مرسي علم2230
الفيوم1625
بني سويف1626
المنيا1527
أسيوط1628
سوهاج1730
قنا1834
الأقصر
2035
أسوان2137
أبوسمبل
2238
الوادى الجديد
1932
شلاتين1930
حلايب2029
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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