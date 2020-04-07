حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الثلاثاء 7-4-2020 فى مصر

الطقس في القاهرة الكبري معتدل نهارا وبارد ليلا، مع شبورة مائية في الصباح وحركة رياح معتدلة

توقع خبراء الارصاد الجوية ان تنخفض درجات الحرارة اليوم في معظم محافظات مصر، اذ تشهد حالة الطس في القاهرة الكبري طقسامعتدل نهارا وبارد ليلا، مع شبورة مائية في الصباح وحركة رياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-4-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

وأضاف خبراء هيئة الارصاد الجوية، ان طقس مدن الوجه البحري طقسا معتدل نهار وليلا وشبورة مائية مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: